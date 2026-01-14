(16) 99963-6036
Dupla armada rouba moto próximo da ponte de madeira no Cidade Aracy

14 Jan 2026 - 08h52Por Da redação
Dupla armada rouba moto próximo da ponte de madeira no Cidade Aracy - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na madrugada desta quarta-feira (14), dois homens cometeram um assalto na Avenida Nelson Orlandi, próximo à ponte de madeira no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

A vítima, um homem de 41 anos, trafegava com sua motocicleta Honda CBX 200 Strada, placa CFD1C79, quando foi abordado por dois indivíduos que saíram de um matagal. Um dos suspeitos, de aproximadamente 27 anos, portava um revólver e o outro, cerca de 35 anos, estava armado com uma faca.

Os criminosos ordenaram que a vítima deitasse no chão e, em seguida, fugiram levando a motocicleta, um telefone celular, uma mochila preta contendo roupas e ferramentas, além do capacete utilizado pelo condutor.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, os autores não foram localizados e a motocicleta e os demais pertences ainda não foram recuperados.

