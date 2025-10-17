(16) 99963-6036
Dupla abandona Uno após ser flagrada furtando baterias de locomotiva em São Carlos

17 Out 2025 - 16h03Por Da redação
Uma tentativa de furto foi registrada na noite de quinta-feira (16) na estação ferroviária da antiga Fepasa, em São Carlos. Segundo informações, os suspeitos tentaram subtrair duas baterias e cabos de uma locomotiva que estava estacionada no local.

A ação foi frustrada graças à intervenção da equipe de escolta da empresa Rumo Logística, que conseguiu inibir o crime. Os indivíduos fugiram, abandonando um Fiat Uno vermelho, de placas HRH-3128, além de um celular e um cartão de crédito.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, que realizavam patrulhamento próximo à pista de corrida, também prestaram apoio à ocorrência.

O veículo foi apreendido e os materiais recuperados foram devolvidos à empresa Rumo.

