Drogas são localizadas em caixa de correio no CDHU de Ibaté

Crédito: SCA

Durante patrulhamento de rotina, a Guarda Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes na Rua Domingos Euphadis, no bairro CDHU, na cidade de Ibaté.

De acordo com as informações, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pegou uma bicicleta que estava do outro lado da via e fugiu, não sendo possível localizá-lo.

Diante da situação, os guardas municipais iniciaram uma varredura nas imediações e, durante a averiguação, encontraram entorpecentes escondidos dentro da caixa de correio de uma residência.

No local foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e dry. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

As drogas foram apreendidas e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação para identificar os envolvidos.

Leia Também