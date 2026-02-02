(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Segurança

Drogas são localizadas em caixa de correio no CDHU de Ibaté

02 Fev 2026 - 21h45Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Drogas são localizadas em caixa de correio no CDHU de Ibaté - Crédito: SCA Crédito: SCA

Durante patrulhamento de rotina, a Guarda Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes na Rua Domingos Euphadis, no bairro CDHU, na cidade de Ibaté.

De acordo com as informações, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pegou uma bicicleta que estava do outro lado da via e fugiu, não sendo possível localizá-lo.

Diante da situação, os guardas municipais iniciaram uma varredura nas imediações e, durante a averiguação, encontraram entorpecentes escondidos dentro da caixa de correio de uma residência.

No local foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e dry. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

As drogas foram apreendidas e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação para identificar os envolvidos.

 

Leia Também

Homem é socorrido inconsciente após ser esfaqueado na região do CDHU
Segurança19h02 - 02 Fev 2026

Homem é socorrido inconsciente após ser esfaqueado na região do CDHU

Moto é furtada na Vila Marcelino e proprietária pede ajuda
Segurança18h35 - 02 Fev 2026

Moto é furtada na Vila Marcelino e proprietária pede ajuda

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos
Segurança17h34 - 02 Fev 2026

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta motorizada e ônibus na Vila Nery
Segurança14h43 - 02 Fev 2026

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta motorizada e ônibus na Vila Nery

Ajudante de eletricista é preso em flagrante por furto de fios em obra na Vila Nery
Segurança14h40 - 02 Fev 2026

Ajudante de eletricista é preso em flagrante por furto de fios em obra na Vila Nery

Últimas Notícias