quarta, 14 de janeiro de 2026
Segurança

DISE prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Botafogo

Ação da Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão; grande quantidade de entorpecentes foi localizada

14 Jan 2026 - 12h48Por Jessica Carvalho R
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante uma mulher de 42 anos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (14), no bairro Jardim Botafogo.

A prisão ocorreu durante uma ação de Polícia Judiciária deflagrada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência da região. Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram R$ 181,20 em dinheiro, além de 24 porções de maconha, 30 microtubos contendo cocaína e 130 pedras de crack.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após a lavratura do boletim de ocorrência, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de apurar possíveis desdobramentos e a participação de outras pessoas no esquema de tráfico.

