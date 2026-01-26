DISE de São Carlos prende homem por tráfico de drogas durante Operação Pré-Carnaval em Ibaté

Crédito: SCA

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante, na sexta-feira (23), um homem de 37 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante a Operação “Pré-Carnaval”, coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior 3 (DEINTER-3), de Ribeirão Preto.

A prisão foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Cruzado, no município de Ibaté (SP). No local, os policiais civis encontraram entorpecentes dos tipos maconha, cocaína e crack.

Além das drogas, foram apreendidos R$ 544,15 em dinheiro, uma balança de precisão, embalagens plásticas e outros objetos comumente utilizados no preparo e na comercialização de entorpecentes.

O suspeito, identificado pelas iniciais E.A.S., foi encaminhado à sede da unidade especializada, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após passar por audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, e o acusado permanece à disposição da Justiça.

