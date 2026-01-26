Discussão por causa de som alto termina em agressão

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de ameaça, dano e lesão corporal foi registrada na manhã de sábado (24) em um condomínio residencial de casas localizado no Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, duas jovens de 18 anos relataram que o conflito começou por volta das 9h, após solicitarem que um vizinho de 37 anos reduzisse o volume do som. As vítimas informaram que haviam chegado do trabalho durante a madrugada e pretendiam descansar no período da manhã.

Ainda conforme o registro policial, o homem teria reagido com ofensas verbais e ameaças. Em seguida, ele desligou o disjuntor de energia elétrica do imóvel, afetando todas as residências do local. Durante a tentativa de diálogo por parte de uma familiar das vítimas, novas ofensas teriam sido proferidas.

O boletim aponta que o suspeito tentou agredir as jovens, que se refugiaram dentro da casa e trancaram a porta. Neste momento, ele teria arremessado garrafas e pedaços de madeira contra a residência, quebrando uma janela de vidro e ameaçando os moradores, inclusive na presença de crianças.

Após algum tempo, o homem cessou os ataques. Cerca de 30 minutos depois, uma das vítimas saiu com as crianças para uma praça próxima e voltou a encontrar o vizinho na rua. Segundo o relato, ele novamente tentou atacá-la, portando uma faca na cintura e lançando objetos em sua direção. A vítima reagiu arremessando pedras, atingindo o rosto do agressor. Populares intervieram e ajudaram a conter a situação.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem para atendimento médico. O caso foi registrado como ameaça, dano e lesão corporal, e será investigado pela Polícia Civil.

