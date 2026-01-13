Discussão após incidente de trânsito termina em agressão em São Carlos

Um incidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (12) terminou em agressão física em São Carlos. O caso teve início por volta das 16h45, quando uma mulher conduzia um Fiat Argo pela Rua Walter de Camargo Schutzer.

No cruzamento com a Rua Durvalino Gonçalves da Silva, um veículo não identificado teria avançado o sinal de parada obrigatória, obrigando a motorista a reduzir a velocidade. Após retomar o trajeto, a condutora ouviu um barulho e percebeu, pelo retrovisor, um motociclista caído ao solo.

Ao descer do veículo para verificar se o homem precisava de ajuda, a motorista passou a ser acusada, de forma exaltada, de ter provocado a queda. O motociclista exigia que ela arcasse com os prejuízos e afirmou que apresentaria orçamentos para o conserto da motocicleta.

A mulher negou responsabilidade pelo ocorrido, mas, diante da insistência, forneceu telefone e endereço antes de deixar o local. Posteriormente, passou a receber mensagens do motociclista, que continuava exigindo o pagamento dos danos.

Segundo o registro policial, o motociclista foi até a residência do casal e apresentou um orçamento no valor de R$ 600. O marido da motorista não concordou com o valor e, durante a conversa, teria sido agredido com socos no rosto após ser segurado pela camisa. A vítima teria perdido os sentidos, enquanto o agressor deixou o local em seguida.

Ainda conforme o boletim, durante o registro da ocorrência as partes reconheceram o autor das agressões por meio de fotografia apresentada no sistema policial. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

