DIG prende suspeito de violento assalto a residência no Jardim São João Batista

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos prendeu um homem de 32 anos suspeito de ter cometido um roubo violento a uma residência no bairro Jardim São João Batista, ocorrido na manhã do dia 16 de novembro de 2025. O crime foi praticado com o uso de faca e grave ameaça às vítimas, conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Em entrevista exclusiva ao SCA, o delegado da DIG, João Fernando Baptista, o investigado possui extensa ficha criminal, incluindo diversas condenações por roubo. “É um indivíduo de alta periculosidade, já com múltiplas condenações criminais, inclusive por crimes de roubo. Infelizmente, ele voltou a incidir nesse tipo de crime”, afirmou.

Segundo o registro policial, o crime aconteceu por volta das 7h10, quando o suspeito utilizou uma escada para invadir o imóvel localizado na Rua Manoel da Silva Ferreira. Armado com uma faca, ele entrou no quarto onde o casal dormia e rendeu as vítimas. Durante a ação, o criminoso chegou a colocar a faca no pescoço da mulher, impedindo qualquer reação do casal.

Delegado João Fernando Baptista

Ainda conforme o boletim, foram subtraídos diversos objetos, entre eles duas bicicletas aro 29, três telefones celulares da marca Samsung, cartões bancários e de crédito, uma bolsa feminina, documentos pessoais e aproximadamente quinze ferramentas. Uma escada telescópica e uma faca utilizada no crime foram apreendidas durante as investigações.

O delegado explicou que, logo após o crime, a DIG conseguiu identificar o suspeito e representou pela prisão temporária. No entanto, houve dificuldades para localizá-lo, já que ele se encontrava em situação de rua e circulava por diferentes pontos da cidade. “Nós tivemos certa dificuldade para prendê-lo justamente porque ele ficava perambulando por vários locais”, destacou Baptista.

Após diligências recentes, o suspeito foi capturado e submetido ao reconhecimento pessoal, que confirmou sua participação no crime. Embora ele negue a autoria, o delegado reforça que as provas são consistentes. “Ele não confessou, mas as provas contra ele são muito robustas e estão amparadas pelo reconhecimento feito pelas vítimas”, afirmou.

Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Judiciário. “Trata-se de um crime grave, que pode resultar em vários anos de prisão. Ele responderá ao processo criminal preso”, concluiu o delegado da DIG.

O caso segue em andamento e permanece sob investigação da Polícia Civil de São Carlos.

