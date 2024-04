DIG investiga suposto esquema criminoso na fabricação de placas de veículos em São Carlos

SIGA O SCA NO

Placas apreendidas pela DIG irão passar por perícia - Crédito: colaborador

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos realizou nos últimos dias a "Operação Garagem" para investigar empresas de compra e venda de veículos seminovos e usados, após receber denúncias de irregularidades. O delegado João Fernando Baptista, em entrevista, explicou que o objetivo da operação é levantar informações e verificar se há envolvimento de pessoas ligadas ao crime organizado nesses estabelecimentos. Segundo ele, há indícios de que os crimes de furto e roubo de veículos na cidade podem estar sendo fomentados por essas empresas.

Esquema paralelo de veículos "dublês"

As investigações da DIG revelaram outro esquema paralelo na comercialização de veículos. Há suspeitas de que uma quadrilha, possivelmente ligada ao crime organizado, esteja fornecendo emplacamento de veículos e motocicletas duplicados para burlar radares, câmeras inteligentes e a fiscalização. Os "dublês", como são chamados esses veículos, circulam livremente por São Carlos e região, se passando por veículos originais.

O delegado João Fernando afirma que a Polícia Civil de São Carlos está em fase avançada da investigação e em breve poderá apresentar resultados e nomes de pessoas que estariam fornecendo informações, placas e pontos de descanso para os criminosos.

Cartões bancários e placas Mercosul

Durante a "Operação Garagem", que teve início há cerca de 10 dias, um comerciante foi detido e está sendo investigado. Em seu estabelecimento, os policiais da DIG encontraram cerca de 40 cartões bancários de diversas instituições financeiras, além de cartões de crédito e débito de grandes empresas. O comerciante não soube explicar a origem dos cartões.

No mesmo local, foram encontradas dezenas de placas automotivas Mercosul novas, algumas com caracteres impressos, outras em branco e outras prontas para serem preenchidas. Segundo o delegado, isso indica um possível esquema de duplicidade de veículos que poderia estar atuando em São Carlos e outras cidades da região.

Análise das placas e investigação em andamento

As placas apreendidas estão sendo analisadas pela Polícia Civil, pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN/SP). O objetivo é identificar a origem das placas. O delegado João Fernando ressalta que existem empresas credenciadas pelo DETRAN para confecção de placas e outras que realizam o emplacamento de veículos, mas que a DIG está atenta a possíveis atividades ilegais.

Comerciantes regulares não precisam se preocupar

O delegado informa que os comerciantes que atuam dentro da lei não têm do que temer. No entanto, aqueles que estão na ilegalidade ou colaborando com o crime organizado devem se preparar, pois a Polícia Civil chegará até eles. Segundo ele, operações conjuntas da Polícia Civil e Militar já resultaram na apreensão de diversos veículos "dublês". Os proprietários desses veículos, que receberam multas em locais que nunca estiveram, podem registrar Boletins de Ocorrência Eletrônicos (BOEs) para comprovar sua versão.

Ações da DIG para combater o crime

A "Operação Garagem" é um exemplo do trabalho da DIG de São Carlos no combate aos crimes de furto e roubo de veículos. A delegacia atua de forma investigativa e preventiva, com o objetivo de desarticular quadrilhas criminosas e garantir a segurança da população.

