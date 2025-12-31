Delegado seccional faz balanço positivo e aponta queda da criminalidade em São Carlos em 2025

Delegado seccional, Dejair Rodrigues - Crédito: SCA

O delegado seccional de São Carlos, Dejair Rodrigues, fez um balanço positivo do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil ao longo de 2025 e destacou a queda nos índices de criminalidade no município, mesmo diante do aumento desses crimes em cidades maiores da região, como Araraquara e Rio Claro.

“Enquanto percebemos que em cidades maiores da região os índices de criminalidade voltaram a crescer, principalmente em homicídios e roubos, em São Carlos tivemos uma queda considerável no número de assaltos, roubos a residências e roubos de veículos”, afirmou o delegado.

Segundo Dejair Rodrigues, os resultados são fruto de operações realizadas ao longo do ano tanto em São Carlos quanto em municípios da região, como Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Ibaté, locais considerados estratégicos no combate ao tráfico de drogas. “Graças a esse trabalho, muitos traficantes foram presos e as investigações ainda prosseguem para a prisão de outros indivíduos”, explicou.

Em relação aos crimes contra a vida, São Carlos registrou 15 homicídios em 2025, número semelhante ao do ano anterior. O delegado ressaltou que todos os casos tiveram resposta rápida da Polícia Civil. “O crime não aumentou e, o mais importante, todos os casos tiveram pronta resposta. Conseguimos identificar, localizar e prender os autores dos homicídios ocorridos neste ano na cidade”, destacou.



A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) também solucionou os quatro casos de latrocínio registrados no município. “Isso é resultado do profissionalismo, da dedicação e do trabalho diuturno dos policiais da DIG. São policiais extremamente competentes”, elogiou.

O delegado também destacou o trabalho da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), que intensificou o combate ao tráfico de drogas, inclusive desarticulando pontos conhecidos como “lojinhas”, onde entorpecentes eram vendidos com o uso de máquinas de cartão. “Traficantes foram presos e uma quantidade significativa de drogas foi apreendida”, disse.

Outro ponto de destaque foi o enfrentamento aos furtos de fiação de cobre. De acordo com Dejair Rodrigues, a DIG deu resposta rápida ao problema. “Conseguimos apreender quase 30 toneladas de cobre e prender um importante receptador que atuava não só na região, mas também em cidades como Campinas e Osasco”, afirmou.

Na área carcerária, o delegado ressaltou avanços com a agilidade no encaminhamento de presos após as audiências de custódia. “Hoje, se o preso não é colocado em liberdade, ele é rapidamente encaminhado para o presídio de Araraquara, o que desafoga os centros de triagem de São Carlos”, explicou.

Apesar dos avanços, Dejair Rodrigues apontou preocupação com os altos índices de violência doméstica. Ele destacou o trabalho da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). “A DDM é hoje a delegacia que mais produz inquéritos em São Carlos. A demanda é muito grande, não só aqui, mas em todo o país”, afirmou, ressaltando que reforços de recursos humanos estão sendo destinados à unidade.

Por fim, o delegado destacou a integração entre Polícia Civil e Polícia Militar como fundamental para os resultados alcançados. “É um trabalho conjunto. Temos um inimigo comum, que é o crime. Graças a essa integração, conseguimos reduzir os índices em São Carlos e nas cidades da região”, concluiu.

Leia Também