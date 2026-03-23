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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
Eduardo Abdelnur

CrianÃ§a de 3 anos Ã© atingida por tijolo

23 Mar 2026 - 10h09Por Da redaÃ§Ã£o
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Viatura PlantÃ£o Policial - Viatura PlantÃ£o Policial -

Uma mulher de 30 anos foi vítima de agressão na tarde deste domingo (22), em uma residência localizada no bairro Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que mantém um relacionamento há cerca de seis anos com o autor, um homem de 38 anos, com quem tem dois filhos. Segundo ela, há aproximadamente um ano e meio o companheiro passou a apresentar comportamento agressivo, com discussões frequentes e episódios de violência.

Ainda conforme o registro, na última semana a mulher chegou a pedir que o homem deixasse a residência, mas ele se recusou. Já no dia dos fatos, o suspeito teria retornado ao imóvel, forçado a entrada e iniciado uma nova discussão, momento em que passou a agredi-la com socos e tapas. Durante o episódio, ele também teria quebrado o celular da vítima.

O pai da mulher tentou intervir, mas o agressor arremessou um tijolo em direção aos dois. O objeto acabou atingindo o filho do casal, de 3 anos.

A vítima manifestou temor pela própria segurança e pela integridade dos filhos, solicitando medidas protetivas de urgência. Ela foi orientada a procurar atendimento médico e o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como lesão corporal, dano e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e será investigado pela Polícia Civil.

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