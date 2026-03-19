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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
Washington LuÃ­s

Corrida contra o tempo: gestante em trabalho de parto Ã© socorrida apÃ³s carro quebrar na rodovia

19 Mar 2026 - 17h43Por Da redaÃ§Ã£o
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Viatura PM - Viatura PM -

Uma ocorrência marcada por tensão e rapidez mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (19), na região de Analândia.

Os policiais foram acionados para prestar apoio a uma gestante que havia entrado em trabalho de parto. Ao chegarem nas proximidades da Rodovia Washington Luís, próximo ao pedágio de Itirapina, a equipe encontrou um veículo parado com problemas mecânicos.

Dentro do automóvel, a mulher apresentava fortes contrações e sinais evidentes de que o parto estava iminente. Diante da situação crítica e sob forte chuva, os policiais agiram rapidamente.

A gestante e seu esposo foram colocados na viatura e encaminhados com urgência até o Hospital Unimed São Carlos.

A chegada foi rápida, permitindo que a mulher fosse prontamente atendida pela equipe médica e encaminhada ao setor obstétrico, onde recebeu os cuidados necessários para o parto.

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