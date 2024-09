SIGA O SCA NO

Saiba Mais Washington Luís Mulher é encontrada morta com ferimentos no pescoço em São Carlos

O corpo da jovem Thayna Basseti, 22 anos, que foi encontrada morta na manhã deste sábado (14), no canteiro lateral da rodovia Washington Luís, perto da base da Polícia Rodoviária, está no velório municipal de São Carlos e o enterro está previsto para acontecer às 14h30, no cemitério Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado.

Thayna foi encontrada sem vida com ferimentos provocados por facadas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil que já tem uma suspeita pelo crime.

Leia Também