Mulher é encontrada morta com ferimentos no pescoço em São Carlos

Local onde corpo foi encontrado - Crédito: Gabriel Henrique

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada sem vida na manhã deste sábado (14), nas margens da rodovia Washington Luís (SP-310), próximo à base da Polícia Militar Rodoviária.

Inicialmente, a ocorrência foi atendida como um possível atropelamento, mas ao chegar ao local, equipes do SAMU e da concessionária se depararam com uma cena que indicava um crime violento: a vítima estava afastada da pista e apresentava marcas de facadas no pescoço.

