Aprenda a criar sites do zero: grupo de extensão da USP São Carlos promove curso para alunos do ensino médio

O curso abordará linguagens como HTML, CSS e JavaScript, com aulas presenciais e exercícios práticos em laboratório (crédito da imagem: USPCodeLab Sanca) -

Com o objetivo de proporcionar um primeiro contato prático com as principais tecnologias de desenvolvimento de sites para alunos do ensino médio, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo um curso introdutório sobre desenvolvimento web Dev.Learn. Para participar, não é preciso ter experiência prévia, basta curiosidade e desejo de aprender.

Gratuitas e presenciais, as aulas do Dev.Learn serão realizadas nos laboratórios do bloco 6 do Instituto, ao longo de oito sábados, das 10 às 12 horas. A primeira aula acontece dia 12 de abril, e as inscrições podem ser realizadas neste link: https://icmc.usp.br/e/734d3. Quem participar terá a oportunidade de construir sites do zero, além de dar os primeiros passos no universo da programação.

A iniciativa é do grupo de extensão USP CodeLab Sanca, que tem como missão estimular a inovação tecnológica na Universidade. Vinculado ao ICMC, o grupo está presente em São Carlos e também na capital paulista, em outras unidades da USP como o Instituto de Matemática e Estatística (IME) e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH).

“O objetivo é instigar os alunos a se interessarem pela tecnologia, além de mostrar que a programação não é algo assustador. Também queremos proporcionar um primeiro contato com alguns conceitos que aprendemos na Universidade, dando uma introdução ao que eles podem descobrir aqui”, destaca a estudante de Ciências da Computação do ICMC e uma das coordenadoras da frente de Pesquisa e Ensino de Tecnologias do grupo, Letícia Jonck.

Para desmistificar o que é programação e aguçar a curiosidade pela área, serão oferecidos oito encontros em que os participantes vão aprender o básico para o desenvolvimento web, tal como as linguagens de programação HTML, CSS e JavaScript, fundamentais para a criação e manutenção de sites. Letícia reforça que, ao final de cada aula, sempre haverá tarefas para fixar o conteúdo: “Os exercícios serão práticos, e as aulas acontecerão no laboratório, para que todo mundo possa realmente colocar a mão na massa”.

No final, os participantes desenvolverão projetos que integram todas as tecnologias estudadas ao longo do curso. Além de aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas, poderão criar páginas web interativas com temática livre, explorando nichos úteis para o seu cotidiano.

A professora do ICMC e coordenadora do CodeLab, Sarita Bruschi, explica que, inicialmente, o curso era voltado apenas para o público interno. Porém, com a curricularização da extensão, tornou-se uma atividade aberta à sociedade. “Com essa mudança, queremos ampliar a divulgação e alcançar locais que já oferecem iniciativas em tecnologia, expandindo ainda mais esse conhecimento tão relevante”, completa.

Todas as aulas serão ministradas pelos próprios alunos de graduação do Instituto e membros do USPCodeLab Sanca, que se dividiram para exercer o papel de professores e monitores. Além de conectar a universidade à comunidade local, a atividade é também uma oportunidade de aprimoramento educacional para os graduandos. É o que destaca Renan Trofino, do curso de Ciências da Computação e um dos coordenadores da área de Pesquisa e Ensino de Tecnologias do grupo: “Preparando as aulas, a gente passa a ter uma visão diferente, pensamos em como adaptar cada tema, como encaixar os assuntos da melhor forma. Nossa preocupação é fazer com que os jovens participem e percebam que a aula não é chata ou cansativa, mas sim algo interessante e que realmente agregará conhecimentos relevantes para a sua vida.”

Leia Também