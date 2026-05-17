Evento gratuito no ICMC vai discutir ciclo de vida de modelos de aprendizado de máquina em São Carlos

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo promoverá, no próximo dia 27 de maio, um evento gratuito voltado a estudantes, profissionais e interessados em aprendizado de máquina e ciência de dados. A atividade, intitulada “Ciclo de vida de modelos de aprendizado de máquina”, acontecerá a partir das 10h10, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, em São Carlos.

Além da participação presencial, o encontro também será transmitido ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do formulário online.

A palestra será ministrada por Thiago Aparecido, egresso do ICMC e atual cientista de dados sênior da F1RST Digital Services. O profissional possui mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pelo ICMC e especialização em Machine Learning in Production pelo ITI UFSCar.

Durante o evento, serão abordadas as principais etapas do desenvolvimento de modelos de machine learning, incluindo entendimento do negócio, coleta e tratamento de dados, engenharia de variáveis, modelagem, produtização, retreinamento e monitoramento de sistemas inteligentes.

A iniciativa integra o ciclo de atividades de extensão promovido pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, sob orientação do professor Rodolfo Ipolito Meneguette.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário oficial: formulário de inscrição

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