Escorpião é encontrado dentro de banheiro por criança no Jardim Pacaembu

Escorpião - Crédito: divulgação

Moradores do bairro Jardim Pacaembu, relatam preocupação constante com a presença de escorpiões dentro de residências da região. Na manhã deste domingo (17), um novo animal foi encontrado dentro do banheiro de uma casa próxima ao cemitério municipal.

Segundo relato da família, o escorpião foi visto por uma criança de 11 anos logo após sair do chuveiro. A menina percebeu uma sombra passando pelo chão e chamou os pais, que encontraram um escorpião de grande porte dentro do cômodo.

De acordo com os moradores, este já é o quarto escorpião encontrado na residência. Eles afirmam que todos os ralos da casa permanecem fechados, mas mesmo assim os animais continuam aparecendo em diferentes cômodos.

A situação tem gerado medo na família, principalmente porque há duas crianças morando no imóvel. Os moradores pedem atenção das autoridades e medidas de combate para evitar acidentes, já que escorpiões podem representar risco grave, especialmente para crianças e idosos.

A recomendação é que, ao encontrar escorpiões, os moradores evitem o contato direto e acionem os órgãos responsáveis para remoção e orientação adequada.

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