(16) 99963-6036
domingo, 17 de maio de 2026
Cidade

Escorpião é encontrado dentro de banheiro por criança no Jardim Pacaembu

17 Mai 2026 - 09h29Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escorpião - Crédito: divulgaçãoEscorpião - Crédito: divulgação

Moradores do bairro Jardim Pacaembu, relatam preocupação constante com a presença de escorpiões dentro de residências da região. Na manhã deste domingo (17), um novo animal foi encontrado dentro do banheiro de uma casa próxima ao cemitério municipal.

Segundo relato da família, o escorpião foi visto por uma criança de 11 anos logo após sair do chuveiro. A menina percebeu uma sombra passando pelo chão e chamou os pais, que encontraram um escorpião de grande porte dentro do cômodo.

De acordo com os moradores, este já é o quarto escorpião encontrado na residência. Eles afirmam que todos os ralos da casa permanecem fechados, mas mesmo assim os animais continuam aparecendo em diferentes cômodos.

A situação tem gerado medo na família, principalmente porque há duas crianças morando no imóvel. Os moradores pedem atenção das autoridades e medidas de combate para evitar acidentes, já que escorpiões podem representar risco grave, especialmente para crianças e idosos.

A recomendação é que, ao encontrar escorpiões, os moradores evitem o contato direto e acionem os órgãos responsáveis para remoção e orientação adequada.

Leia Também

Sincomercio de São Carlos pede apoio de prefeitos contra redução da jornada de trabalho
Cidade14h08 - 16 Mai 2026

Sincomercio de São Carlos pede apoio de prefeitos contra redução da jornada de trabalho

Projeto “Sorrir para o Futuro” leva atendimento odontológico a quase 400 crianças em São Carlos
Cidade13h15 - 16 Mai 2026

Projeto “Sorrir para o Futuro” leva atendimento odontológico a quase 400 crianças em São Carlos

Presidente da FINEP fica "maravilhado" com estudantes da Sebastião de Oliveira Rocha
Pesquisa e inovação 06h26 - 16 Mai 2026

Presidente da FINEP fica "maravilhado" com estudantes da Sebastião de Oliveira Rocha

Representantes de São Carlos participam de reunião da Região Turística da Serra do Itaqueri em Torrinha
Turismo18h22 - 15 Mai 2026

Representantes de São Carlos participam de reunião da Região Turística da Serra do Itaqueri em Torrinha

Centro de Produção do Cedrinho será entregue na segunda-feira e vai reforçar abastecimento da Cidade Aracy
Cidade17h15 - 15 Mai 2026

Centro de Produção do Cedrinho será entregue na segunda-feira e vai reforçar abastecimento da Cidade Aracy

Últimas Notícias