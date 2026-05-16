Shopping São Carlos recebe 6ª edição da Sanca Expo Miniaturas neste final de semana

Miniaturas - Crédito: divulgação

O Shopping São Carlos, administrado pelo grupo AD, recebe, nos dias 16 e 17 de maio, a 6ª edição da Sanca Expo Miniaturas, evento que reúne colecionadores, entusiastas e admiradores do universo do colecionismo em uma programação voltada para toda a família. A exposição acontece na rotatória da Riachuelo e traz uma ampla variedade de miniaturas, itens temáticos e atrações especiais.

Com foco principal em miniaturas de carros, a exposição também contará com outros itens colecionáveis, como action figures e peças inspiradas em diferentes produções do cinema. Nesta edição, o evento ganha um destaque especial com a temática da franquia “Velozes e Furiosos”, incluindo miniaturas inspiradas nos filmes.

“O evento reúne desde colecionadores até pessoas que simplesmente gostam de miniaturas. Nossa proposta é ampliar esse público e também atrair novos interessados, mostrando a diversidade do colecionismo e tudo o que ele pode oferecer”, destaca Anderson Villas Boas, organizador da Sanca Expo Miniaturas.

Um dos destaques da programação será a presença de um sósia do personagem Toretto, conhecido da franquia “Velozes e Furiosos”, que estará no evento no domingo para interação e fotos com o público, reforçando o clima temático da exposição.

Além da variedade de itens, a Sanca Expo Miniaturas busca integrar diferentes gerações, criando um ambiente de convivência e entretenimento. “O colecionismo não tem idade. A ideia é justamente reunir famílias, com atrações que vão desde o público infantil até os adultos, criando um espaço em que todos possam se identificar e aproveitar juntos”, conta Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping.

Para o Shopping São Carlos, o evento reforça a proposta de oferecer experiências diversificadas ao público. “A Sanca Expo amplia as opções de lazer e entretenimento no Shopping, trazendo um evento que conecta diferentes gerações e interesses. É uma programação que valoriza o convívio e oferece uma experiência diferenciada para os nossos clientes”, afirma Fábio Maria, gerente geral do Shopping São Carlos.

Serviço

6ª Sanca Expo Miniaturas

Data: 16 e 17 de maio

Local: Rotatória da Riachuelo – Shopping São Carlos

Entrada gratuita

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