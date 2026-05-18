Semana começa com possibilidade de chuva, mas sol volta a brilhar com força nesta terça-feira

Avenida Morumbi durante a chuva -

Segunda-feira (18/05)



A passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, mantém a condição de Tempo instável com muita nebulosidade, chuvas ao longo do período, e com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio.

Terça-feira (19/05)



A instabilidade diminui na maior parte do estado de São Paulo, assim como a nebulosidade e não há previsão de chuva. Exceção feita as regiões leste e nordeste, onde é previsto maior concentração de nebulosidade, com ocorrência de chuvas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Temperaturas amenas.

Quarta-feira (20/05)



Áreas de instabilidade se formam no interior do continente e favorecem a ocorrência de chuvas isoladas em algumas regiões do estado de São Paulo, com maior intensidade prevista para o norte paulista. As temperaturas permanecem estáveis ao longo do período.

Quinta-feira (21/05)



Tempo estável na grande maioria do estado de São Paulo, céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva, apenas para a região sul e litoral do estado paulista haverá maior cobertura de nuvens com previsão de chuvas isoladas no decorrer de dia. As temperaturas permanecem estáveis. (FONTE IPMET)

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