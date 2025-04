Motociclista fica 14 dias internado após ser derrubado por cachorro em São Carlos

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

Um motociclista de 29 anos ficou internado por 14 dias após sofrer um acidente provocado por um cachorro que invadiu a via pública. O caso aconteceu no dia 17 de março de 2025, por volta das 17h42, na Rua Augusto Maria Patrizzi, no bairro Residencial Itamarati.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista conduzia uma motocicleta Honda 150 de cor preta quando um cachorro atravessou repentinamente a via vindo da garagem de uma casa. O motociclista não conseguiu desviar e acabou caindo no asfalto. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu internado por duas semanas devido às lesões sofridas no acidente.

O caso foi registrado como "queda acidental" e não teve autoria identificada, uma vez que não foi possível determinar quem seria o responsável pelo animal.

O motociclista, que atua como assistente técnico, segue em recuperação e não há informações sobre a localização do cachorro após o acidente.

