Consumidora registra ocorrência por cobrança abusiva na compra parcelada de celular em São Carlos

Uma consumidora registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após relatar cobranças consideradas abusivas na compra parcelada de um aparelho celular em São Carlos. Segundo o registro, o telefone, um iPhone 12, foi adquirido em uma loja da cidade por meio de contrato particular de crediário.

De acordo com a vítima, foi pago o valor de R$ 750 como entrada, além de três parcelas de R$ 350, totalizando R$ 1.800 já quitados. Após o atraso de uma parcela por dificuldades financeiras, a loja teria passado a exigir a devolução imediata do aparelho, adotando uma postura considerada intimidatória.

Ainda conforme o boletim, terceiros não identificados teriam sido enviados até a residência da consumidora com o objetivo de retirar o celular, sem a apresentação de qualquer documento ou ordem judicial. A vítima também relatou que não conseguiu contato com o responsável legal pelo estabelecimento, o que impossibilitou a negociação do valor em atraso ou um eventual parcelamento da dívida.

