(16) 99963-6036
sábado, 17 de janeiro de 2026
Segurança

Consumidora registra ocorrência por cobrança abusiva na compra parcelada de celular em São Carlos

17 Jan 2026 - 09h59Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Iphone - Crédito: PixabayIphone - Crédito: Pixabay

Uma consumidora registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após relatar cobranças consideradas abusivas na compra parcelada de um aparelho celular em São Carlos. Segundo o registro, o telefone, um iPhone 12, foi adquirido em uma loja da cidade por meio de contrato particular de crediário.

De acordo com a vítima, foi pago o valor de R$ 750 como entrada, além de três parcelas de R$ 350, totalizando R$ 1.800 já quitados. Após o atraso de uma parcela por dificuldades financeiras, a loja teria passado a exigir a devolução imediata do aparelho, adotando uma postura considerada intimidatória.

Ainda conforme o boletim, terceiros não identificados teriam sido enviados até a residência da consumidora com o objetivo de retirar o celular, sem a apresentação de qualquer documento ou ordem judicial. A vítima também relatou que não conseguiu contato com o responsável legal pelo estabelecimento, o que impossibilitou a negociação do valor em atraso ou um eventual parcelamento da dívida.

Leia Também

Moradora de São Carlos denuncia ameaça após ligação de falso integrante de facção
Segurança10h18 - 17 Jan 2026

Moradora de São Carlos denuncia ameaça após ligação de falso integrante de facção

Casal é enganado por falso atendimento bancário e sofre prejuízo financeiro
Segurança10h09 - 17 Jan 2026

Casal é enganado por falso atendimento bancário e sofre prejuízo financeiro

Homem é encontrado sem vida em residência no Santa Paula
Segurança09h47 - 17 Jan 2026

Homem é encontrado sem vida em residência no Santa Paula

Motociclista ferido em grave acidente no Cidade Aracy morre na Santa Casa
Segurança08h46 - 17 Jan 2026

Motociclista ferido em grave acidente no Cidade Aracy morre na Santa Casa

Colisão frontal envolve quatro veículos e deixa dois feridos na SP-215
Segurança17h43 - 16 Jan 2026

Colisão frontal envolve quatro veículos e deixa dois feridos na SP-215

Últimas Notícias