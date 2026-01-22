Condenado a 12 anos pelo crime de roubo é capturado pela PM no Jacobucci

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 45 anos foi preso na noite de quarta-feira (21), no bairro Vila Jacobucci, em São Carlos, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações sobre a ordem judicial em aberto e se deslocaram até uma residência localizada na Rua Pastor Bento. No local, o indivíduo foi abordado e informado sobre o mandado de prisão existente contra ele.

A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos e está relacionada a um processo por roubo em sentença definitiva. A pena imposta é de 12 anos, cinco meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Após a prisão, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

