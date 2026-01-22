(16) 99963-6036
quinta, 22 de janeiro de 2026
Segurança

Condenado a 12 anos pelo crime de roubo é capturado pela PM no Jacobucci

22 Jan 2026 - 15h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 45 anos foi preso na noite de quarta-feira (21), no bairro Vila Jacobucci, em São Carlos, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações sobre a ordem judicial em aberto e se deslocaram até uma residência localizada na Rua Pastor Bento. No local, o indivíduo foi abordado e informado sobre o mandado de prisão existente contra ele.

A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos e está relacionada a um processo por roubo em sentença definitiva. A pena imposta é de 12 anos, cinco meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Após a prisão, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Caminhonete furtada em São Carlos é recuperada após acidente na Rodovia Washington Luís
Segurança15h13 - 22 Jan 2026

Caminhonete furtada em São Carlos é recuperada após acidente na Rodovia Washington Luís

Mulher denuncia agressões e ameaças do ex-companheiro
Cidade Aracy14h02 - 22 Jan 2026

Mulher denuncia agressões e ameaças do ex-companheiro

Homem procurado por porte ilegal de arma é preso em sítio na SP-215
Segurança12h37 - 22 Jan 2026

Homem procurado por porte ilegal de arma é preso em sítio na SP-215

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Carmem
Segurança10h48 - 22 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Carmem

Homem quebra o braço ao fugir algemado de abordagem da GM
Boa Vista 08h36 - 22 Jan 2026

Homem quebra o braço ao fugir algemado de abordagem da GM

Últimas Notícias