Motociclista sofre ferimentos graves após colidir contra traseira de carro

Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Ipanema, em São Carlos. O acidente ocorreu pela Avenida Otto Werner Rosel.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela mesma via, no sentido centrobairro, quando ocorreu a colisão traseira. Com o impacto, o motociclista, de 51 anos, foi arremessado ao solo e sofreu diversas fraturas.

A vítima apresentou uma fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita e uma provável fratura no tornozelo da perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. O homem recebeu atendimento do SAMU, com apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da motolância, sendo posteriormente encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

A Guarda Municipal esteve no local para sinalização da via e registro da ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

