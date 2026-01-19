Colisão traseira entre carro e caminhão causa lentidão na Rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo um carro e um caminhão foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (19) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 232, no sentido interior–capital.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito seguia lento devido ao grande fluxo de veículos no horário de pico. Um Renault Kwid colidiu na traseira de um caminhão após o motorista tentar desviar para evitar uma batida com outro veículo à sua frente, que teria freado repentinamente.

A concessionária responsável pela rodovia prestou atendimento no local. Felizmente, não houve feridos; apenas danos materiais foram registrados. A Polícia Rodoviária também esteve presente para registrar a ocorrência, e o tráfego ficou parcialmente lento durante o atendimento.

