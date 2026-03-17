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ColisÃ£o traseira Ã© registrada na Rodovia Washington LuÃ­s

17 Mar 2026 - 09h07Por Jessica Carvalho R
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ColisÃ£o traseira Ã© registrada na Rodovia Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão traseira foi registrada na manhã desta terça-feira (17) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 233, no sentido capital–interior, em São Carlos.

De acordo com as informações, o acidente envolveu uma caminhonete e um carro. Apesar do impacto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.

A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local e realizou a sinalização da via, garantindo a segurança do tráfego e evitando novos acidentes.

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