terça, 20 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís

20 Jan 2026 - 13h35
Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um carro foi registrada no final da manhã desta terça-feira (20), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 234, no sentido capital–interior.

De acordo com informações apuradas no local, o trecho apresentava grande fluxo de veículos devido à interdição de uma das faixas para a realização de obras, o que provocou o afunilamento do trânsito e a formação de longas filas.

Nesse cenário, o caminhão acabou colidindo na traseira de um veículo Volkswagen Polo, que foi arremessado para frente. Em seguida, houve uma nova colisão, fazendo com que o carro fosse lançado para o canteiro central da rodovia.

O Polo seguia de São José dos Campos com destino ao município de Gavião Peixoto e era ocupado por três pessoas. Apesar da dinâmica do acidente, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada apenas como danos materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local, realizando a sinalização da via e prestando atendimento aos envolvidos. O trânsito ficou lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.

