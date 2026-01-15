Colisão traseira é registrada na Rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Na manhã desta quinta-feira (15), uma colisão traseira entre dois veículos foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 231, no sentido interiorcapital, em São Carlos.

De acordo com as informações, um Nissan Kicks acabou colidindo na traseira de uma Saveiro. Apesar do impacto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.

A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local, realizou a sinalização da via e interditou parcialmente uma faixa de rolamento para evitar novos acidentes. O tráfego seguiu com atenção no trecho até a liberação total da pista.

Leia Também