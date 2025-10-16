(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Segurança

Colisão traseira deixa uma pessoa ferida no Jardim Tangará

16 Out 2025 - 15h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão traseira deixa uma pessoa ferida no Jardim Tangará - Crédito: Lourival izaque Crédito: Lourival izaque

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), no Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações, uma motocicleta ocupada por dois homens colidiu contra a traseira de um carro que trafegava pela Rua Victorio Bonucci. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

O passageiro não sofreu ferimentos aparentes, mas o condutor da moto precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa para avaliação médica. As causas do acidente ainda são desconhecidas

Leia Também

Carro furtado em Mogi das Cruzes é apreendido em São Carlos após perseguição policial
Segurança18h16 - 16 Out 2025

Carro furtado em Mogi das Cruzes é apreendido em São Carlos após perseguição policial

Idoso cai em golpe de falso empréstimo consignado em São Carlos
Segurança14h01 - 16 Out 2025

Idoso cai em golpe de falso empréstimo consignado em São Carlos

Homem sofre parada cardiorrespiratória em praça na Vila Prado
Segurança10h22 - 16 Out 2025

Homem sofre parada cardiorrespiratória em praça na Vila Prado

Colisão entre carro e duas motos deixa duas pessoas feridas no Centro
Segurança08h37 - 16 Out 2025

Colisão entre carro e duas motos deixa duas pessoas feridas no Centro

Polícia Rodoviária usa IA para multar motoristas à distância
Fique atento06h29 - 16 Out 2025

Polícia Rodoviária usa IA para multar motoristas à distância

Últimas Notícias