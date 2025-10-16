Colisão traseira deixa uma pessoa ferida no Jardim Tangará

Crédito: Lourival izaque

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), no Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações, uma motocicleta ocupada por dois homens colidiu contra a traseira de um carro que trafegava pela Rua Victorio Bonucci. Com o impacto, ambos caíram ao solo.

O passageiro não sofreu ferimentos aparentes, mas o condutor da moto precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa para avaliação médica. As causas do acidente ainda são desconhecidas

