segunda, 19 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão envolvendo quatro veículos é registrada no Centro

19 Jan 2026 - 15h50Por Jessica Carvalho R
Uma colisão envolvendo quatro veículos foi registrada na tarde desta segunda-feira (19), na região central da cidade. O acidente ocorreu na rua Rui Barbosa, entre as ruas Padre Teixeira e São Sebastião.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, um Renault Duster estava imobilizado na faixa de rolamento aguardando que um veículo à frente realizasse uma manobra para entrar em uma vaga de estacionamento. Logo atrás, um Chevrolet Corsa também parou.

Na sequência, um Fiat Siena, conduzido por uma mulher de 55 anos, colidiu na traseira do Corsa. Com o impacto, o Corsa foi arremessado contra a traseira da Duster. Após a primeira colisão, a condutora do Siena perdeu o controle da direção e acabou atingindo um Chevrolet Onix que estava estacionado.

Ainda segundo as informações, a motorista do Fiat Siena teria passado mal ao volante, o que pode ter contribuído para o acidente.

No interior do Siena havia também um passageiro cadeirante, que utilizava corretamente o cinto de segurança e não sofreu ferimentos. A única vítima foi a condutora do Siena, de 55 anos, que recebeu atendimento no local.

Últimas Notícias