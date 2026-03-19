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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
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ColisÃ£o entre veÃ­culos Ã© registrada na avenida JosÃ© Pereira Lopes

19 Mar 2026 - 15h37Por Jessica Carvalho R
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ColisÃ£o entre veÃ­culos Ã© registrada na avenida JosÃ© Pereira Lopes - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (19), na região central de São Carlos, pela Avenida José Pereira Lopes, nas proximidades da fábrica da Electrolux.

De acordo com as informações, um veículo modelo Gol estava estacionado em uma vaga no estacionamento da empresa, quando outro carro, que seguia no sentido bairro–Centro, acabou colidindo contra a sua traseira. Com a força do impacto, o automóvel estacionado foi deslocado da vaga.

A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local, porém, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A ocorrência resultou apenas em danos materiais, e a Polícia foi acionada para o registro do caso.

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