CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (20), no cruzamento da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Rui Barbosa, em São Carlos, local já conhecido pelo histórico de acidentes.

De acordo com informações, um HB20 vermelho, conduzido por uma mulher, seguia pela Rua Rui Barbosa quando teria avançado o sinal de “pare”. No momento, uma Fiat Strada, ocupada por um motorista e um passageiro — funcionário de uma empresa — trafegava pela Avenida Trabalhador São-carlense, no sentido USP–bairro.

Sem tempo para evitar o impacto, a Strada atingiu a lateral do HB20. Com a força da batida, o carro rodou na pista, perdeu o controle e invadiu um terreno na esquina, causando danos à cerca do local.

Duas pessoas ficaram feridas: a motorista do HB20 e o passageiro da Strada. O condutor da picape não sofreu ferimentos.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa, com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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