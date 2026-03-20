(16) 99963-6036
sexta, 20 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

ColisÃ£o entre veÃ­culos deixa dois feridos na Trabalhador SÃ£o Carlense

20 Mar 2026 - 14h41Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
ColisÃ£o entre veÃ­culos deixa dois feridos na Trabalhador SÃ£o Carlense - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (20), no cruzamento da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Rui Barbosa, em São Carlos, local já conhecido pelo histórico de acidentes.

De acordo com informações, um HB20 vermelho, conduzido por uma mulher, seguia pela Rua Rui Barbosa quando teria avançado o sinal de “pare”. No momento, uma Fiat Strada, ocupada por um motorista e um passageiro — funcionário de uma empresa — trafegava pela Avenida Trabalhador São-carlense, no sentido USP–bairro.

Sem tempo para evitar o impacto, a Strada atingiu a lateral do HB20. Com a força da batida, o carro rodou na pista, perdeu o controle e invadiu um terreno na esquina, causando danos à cerca do local.

Duas pessoas ficaram feridas: a motorista do HB20 e o passageiro da Strada. O condutor da picape não sofreu ferimentos.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa, com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia TambÃ©m

Engavetamento entre caminhÃµes e carro Ã© registrado na SP-310
SeguranÃ§a15h56 - 20 Mar 2026

Engavetamento entre caminhÃµes e carro Ã© registrado na SP-310

Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o na rotatÃ³ria do KartÃ³dromo
SeguranÃ§a14h55 - 20 Mar 2026

Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o na rotatÃ³ria do KartÃ³dromo

Motociclista fica ferido ao evitar colisÃ£o na Avenida GetÃºlio Vargas
SeguranÃ§a13h00 - 20 Mar 2026

Motociclista fica ferido ao evitar colisÃ£o na Avenida GetÃºlio Vargas

Procurado por furto Ã© detido pela PolÃ­cia Militar no Centro
SeguranÃ§a10h35 - 20 Mar 2026

Procurado por furto Ã© detido pela PolÃ­cia Militar no Centro

Anvisa apreende produtos irregulares em centro logÃ­stico do Mercado Livre
SeguranÃ§a10h03 - 20 Mar 2026

Anvisa apreende produtos irregulares em centro logÃ­stico do Mercado Livre

Ãšltimas NotÃ­cias