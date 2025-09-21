(16) 99963-6036
Segurança

Colisão entre veículos deixa cinco pessoas feridas no Parque Faber

21 Set 2025 - 12h31Por Jessica Carvalho R.
Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (21), um acidente envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas na Rua Passeio das Magnólias, na região do Parque Faber, em São Carlos.

Segundo informações, um sedã conduzido por uma mulher seguia em direção ao Shopping quando a motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um carro que estava estacionado.

No interior do veículo estavam duas crianças, dois idosos e dois adultos. Com o impacto, uma das crianças sofreu um inchaço na cabeça e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à Santa Casa. Já a passageira apresentou uma contusão e um corte na cabeça. Uma idosa teve suspeita de fratura em uma das mãos e um idoso também ficou ferido.

Todas as vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas à Santa Casa de São Carlos. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e auxiliou no resgate das pessoas presas no interior do veículo. A Polícia Militar sinalizou o trânsito e registrou o Boletim de Ocorrência.

