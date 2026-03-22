ColisÃ£o entre motos deixa jovem ferido na Vila Prado

CrÃ©dito: SCA

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste domingo (22), no cruzamento da Rua Desembargador Júlio de Faria com a Rua das Torres, nas proximidades do Estádio do Luizão, em São Carlos.

De acordo com as informações, dois motociclistas seguiam pela via no sentido bairro, quando o condutor de uma moto preta, de 36 anos, reduziu a velocidade e parou para realizar uma conversão à esquerda, acessando a Rua das Torres, no sentido do shopping.

Neste momento, o condutor de uma moto vermelha, de 21 anos, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do outro veículo. Com o impacto, ambos os motociclistas foram arremessados ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro ao jovem de 21 anos, que sofreu diversas escoriações e apresentava suspeita de fratura na perna direita. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Já o motociclista de 36 anos teve apenas escoriações leves e procurou atendimento por meios próprios na UPA da Vila Prado.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Leia TambÃ©m