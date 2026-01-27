Colisão deixa motociclista de aplicativo ferido no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na manhã desta terça-feira (27), na Rua Riachuelo, nas proximidades da Praça da XV. no Centro. Por motivos que ainda serão apurados, as duas motos colidiram, fazendo com que ambos os condutores caíssem ao solo.

Um dos envolvidos, um motociclista de 39 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, sofreu escoriações pelo corpo e apresentou trauma no ombro. Ele recebeu atendimento no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi encaminhado à Santa Casa.

O outro motociclista também caiu com o impacto, mas sofreu apenas escoriações leves.

Leia Também