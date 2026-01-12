Colisão entre moto e carro deixa passageira ferida em rotatória do Shopping Iguatemi

Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde desta segunda-feira (12), na rotatória do Shopping Iguatemi, no início da Avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos.

De acordo com as informações, o automóvel e a motocicleta trafegavam pela rotatória no momento do acidente. O motociclista seguia no sentido Shopping Iguatemi, enquanto o carro acessava a Avenida Bruno Ruggiero Filho, quando ambos acabaram colidindo no interior da rotatória.

Na motocicleta estava um casal de namorados, que veio ao solo após o impacto. O condutor, de 25 anos, sofreu múltiplas escoriações pelo corpo, porém recusou atendimento médico, relatando apenas ferimentos leves.

Já a passageira, uma jovem de 21 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um trauma no fêmur esquerdo. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

