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ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas

18 Mar 2026 - 19h06Por Da redaÃ§Ã£o
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ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no final da tarde desta quarta-feira (18), na rotatória da Avenida Getúlio Vargas, no sentido rodovia Praça Itália.

De acordo com as informações, ambos os veículos realizavam a rotatória no momento do acidente, quando, por motivos ainda desconhecidos, acabaram colidindo.

Uma mulher de 27 anos ficou ferida, apresentando trauma no joelho e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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