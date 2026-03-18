ColisÃ£o entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida GetÃºlio Vargas

CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no final da tarde desta quarta-feira (18), na rotatória da Avenida Getúlio Vargas, no sentido rodovia Praça Itália.



De acordo com as informações, ambos os veículos realizavam a rotatória no momento do acidente, quando, por motivos ainda desconhecidos, acabaram colidindo.



Uma mulher de 27 anos ficou ferida, apresentando trauma no joelho e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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