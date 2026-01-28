Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida no bairro Maria Stella Fagá

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida João de Lourenço, no bairro Maria Stella Fagá, em São Carlos. O acidente deixou uma motociclista de 42 anos ferida, com suspeita de fratura no tornozelo.

De acordo com as informações apuradas, a motociclista trafegava pela avenida quando um veículo, ao sair de uma vaga de estacionamento, não percebeu a aproximação da moto e acabou colidindo lateralmente contra ela.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo. O acidente ocorreu em frente a uma Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, onde profissionais da saúde prestaram os primeiros atendimentos, realizando a imobilização da vítima conforme protocolo e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe do SAMU encaminhou a motociclista para a Santa Casa de São Carlos, onde ela permaneceu sob cuidados médicos.

