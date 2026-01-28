(16) 99963-6036
quarta, 28 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida no bairro Maria Stella Fagá

28 Jan 2026 - 11h44Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida no bairro Maria Stella Fagá - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida João de Lourenço, no bairro Maria Stella Fagá, em São Carlos. O acidente deixou uma motociclista de 42 anos ferida, com suspeita de fratura no tornozelo.

De acordo com as informações apuradas, a motociclista trafegava pela avenida quando um veículo, ao sair de uma vaga de estacionamento, não percebeu a aproximação da moto e acabou colidindo lateralmente contra ela.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo. O acidente ocorreu em frente a uma Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, onde profissionais da saúde prestaram os primeiros atendimentos, realizando a imobilização da vítima conforme protocolo e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe do SAMU encaminhou a motociclista para a Santa Casa de São Carlos, onde ela permaneceu sob cuidados médicos.

Leia Também

Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Getúlio Vargas
Carro e moto08h18 - 28 Jan 2026

Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Getúlio Vargas

Homem procurado por roubo é capturado pela PM na Vila Isabel
Fora de Circulação02h38 - 28 Jan 2026

Homem procurado por roubo é capturado pela PM na Vila Isabel

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento no São Carlos V
Segurança02h05 - 28 Jan 2026

Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento no São Carlos V

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém suspeito após perseguição no Santa Felícia
Segurança01h56 - 28 Jan 2026

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e detém suspeito após perseguição no Santa Felícia

Vazamento de gás em apartamento mobiliza Bombeiros no CDHU
Segurança22h08 - 27 Jan 2026

Vazamento de gás em apartamento mobiliza Bombeiros no CDHU

Últimas Notícias