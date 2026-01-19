Colisão entre moto e caminhão deixa mulher ferida na Rodovia Washington Luís

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão de pequeno porte foi registrada na tarde desta segunda-feira (19) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 232, sentido interior–capital, próximo à alça de acesso ao bairro Jardim Tangará.

Segundo informações apuradas, a condutora da motocicleta colidiu contra o caminhão e foi arremessada ao solo com o impacto. A vítima, uma mulher, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe da concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar apoio. Equipes da concessionária realizaram a sinalização e interdição parcial da via, garantindo a segurança dos motoristas durante o atendimento da ocorrência.

Até o fechamento desta matéria, o tráfego no local já começava a ser normalizado.

Leia Também