Colisão entre e carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um jovem ferido na tarde desta sexta-feira (17), no Jardim Cruzeiro do Sul.

A condutora de um Volkswagen Golf seguia pela Rua Basílio Dibbo e, ao tentar acessar a Rua Professor Felipe Beltrame, acabou sendo atingida na lateral por um motociclista que trafegava pela Basílio Dibbo.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A motorista do automóvel não se feriu. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

Leia Também