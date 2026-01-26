(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre dois carros é registrada na região central

26 Jan 2026 - 11h13Por Da redação
Uma colisão entre dois veículos foi registrada no início da madrugada desta segunda-feira (26), no Centro de São Carlos.

De acordo com testemunhas, um Ford Ecosport trafegava pela avenida São Carlos quando, no cruzamento com a rua 28 de Setembro, atingiu um Fiat Palio, que teria avançado o cruzamento em alta velocidade.

Após a batida, a condutora do Fiat Palio deixou o local, mas acabou sendo alcançada por um motoboy. Segundo relatos, ela forneceu um número de telefone e, em seguida, seguiu viagem.

No momento do acidente, o semáforo do cruzamento operava em modo amarelo piscante.

