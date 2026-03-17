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ColisÃ£o entre carro e Ã´nibus Ã© registrada no Jardim Bandeirantes

17 Mar 2026 - 16h41Por Da redaÃ§Ã£o
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ColisÃ£o entre carro e Ã´nibus Ã© registrada no Jardim Bandeirantes - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre um carro e um ônibus foi registrada na tarde desta terça-feira, 17, no bairro Jardim Bandeirantes.

De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam pela rua Padre Oliveira Rolim, quando o ônibus realizou a conversão para acessar a rua Miguel João. Por se tratar de uma via estreita, o coletivo precisou abrir para a faixa da esquerda para conseguir realizar a manobra.

Neste momento, o carro tentou passar pela direita e acabou entrando ao lado do ônibus. O motorista do coletivo não percebeu a presença do veículo, ocorrendo a colisão, que resultou no carro sendo prensado.

No veículo de passeio estava uma vítima de 71 anos, que sofreu apenas um grande susto, sem apresentar ferimentos.

A equipe do SAMU esteve pelo local e prestou atendimento, mas não houve necessidade de encaminhamento médico. O acidente resultou apenas em danos materiais.

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