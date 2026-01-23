(16) 99963-6036
sexta, 23 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Jardim Tangará

23 Jan 2026 - 14h42Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Jardim Tangará - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Tangará, em São Carlos. O acidente ocorreu na rua Vitório Bonucci.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Doblò realizava uma manobra para entrar no estacionamento de uma empresa quando o motociclista não percebeu a movimentação do veículo e acabou colidindo contra o carro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma no ombro. A vítima, um homem que conduzia a moto, recebeu os primeiros atendimentos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação e atendimento médico

 

Leia Também

Mulher é acusada de causar tumulto e tentar agredir enfermeira com cadeira em UBS no Jardim Zavaglia
Deu B.O09h18 - 23 Jan 2026

Mulher é acusada de causar tumulto e tentar agredir enfermeira com cadeira em UBS no Jardim Zavaglia

GAM da Guarda Municipal captura condenado procurado pela Justiça em São Carlos
Segurança06h12 - 23 Jan 2026

GAM da Guarda Municipal captura condenado procurado pela Justiça em São Carlos

Força Tática prende homem por tráfico de drogas em apartamento
Segurança06h05 - 23 Jan 2026

Força Tática prende homem por tráfico de drogas em apartamento

Ladrão é preso por populares após roubar adolescente no Jardim Cruzeiro do Sul
Se Deu Mal00h27 - 23 Jan 2026

Ladrão é preso por populares após roubar adolescente no Jardim Cruzeiro do Sul

Condenado a 12 anos pelo crime de roubo é capturado pela PM no Jacobucci
Segurança15h43 - 22 Jan 2026

Condenado a 12 anos pelo crime de roubo é capturado pela PM no Jacobucci

Últimas Notícias