Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Jardim Tangará

Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Tangará, em São Carlos. O acidente ocorreu na rua Vitório Bonucci.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Doblò realizava uma manobra para entrar no estacionamento de uma empresa quando o motociclista não percebeu a movimentação do veículo e acabou colidindo contra o carro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma no ombro. A vítima, um homem que conduzia a moto, recebeu os primeiros atendimentos da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação e atendimento médico

