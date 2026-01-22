(16) 99963-6036
quinta, 22 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Carmem

22 Jan 2026 - 10h48Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Carmem - Crédito: SCA Crédito: SCA
Uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada na manhã desta quinta-feira, 22, no bairro Vila Carmem, no cruzamento da rua Bispo César da Corso Filho com a rua Adelino Gonçalves. 
 
Segundo informações apuradas no local, a condutora do automóvel seguia pela rua Adelino Gonçalves, onde há sinalização de parada obrigatória (PARE), enquanto o motociclista trafegava pela rua Bispo César da Corso Filho. A motorista teria avançado o PARE e acabou atingindo a motocicleta.
 
Com o impacto, o motociclista, um homem de 27 anos, foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também

Homem procurado por porte ilegal de arma é preso em sítio na SP-215
Segurança12h37 - 22 Jan 2026

Homem procurado por porte ilegal de arma é preso em sítio na SP-215

Homem quebra o braço ao fugir algemado de abordagem da GM
Boa Vista 08h36 - 22 Jan 2026

Homem quebra o braço ao fugir algemado de abordagem da GM

Pedestre é atropelada na Avenida Tancredo de Almeida Neves
Segurança08h19 - 22 Jan 2026

Pedestre é atropelada na Avenida Tancredo de Almeida Neves

Adolescente é detido por tráfico de drogas
Vila Jacobucci07h59 - 22 Jan 2026

Adolescente é detido por tráfico de drogas

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Costa do Sol
Segurança15h37 - 21 Jan 2026

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Costa do Sol

Últimas Notícias