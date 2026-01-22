Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Vila Carmem

Segundo informações apuradas no local, a condutora do automóvel seguia pela rua Adelino Gonçalves, onde há sinalização de parada obrigatória (PARE), enquanto o motociclista trafegava pela rua Bispo César da Corso Filho. A motorista teria avançado o PARE e acabou atingindo a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 27 anos, foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada na manhã desta quinta-feira, 22, no bairro Vila Carmem, no cruzamento da rua Bispo César da Corso Filho com a rua Adelino Gonçalves.