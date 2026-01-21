(16) 99963-6036
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida próximo a USP

21 Jan 2026 - 12h31Por Jessica Carvalho R
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (21), nas proximidades da USP São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela Avenida Trabalhador São-carlense, onde a condutora realizava a rotatória no sentido da universidade. Já o automóvel trafegava pela Avenida Francisco Pereira Lopes e, ao adentrar na Avenida Trabalhador São-carlense, acabou colidindo com a moto.

A condutora do carro relatou que não avistou a motociclista, que possivelmente teria ficado em seu ponto cego, momento em que ocorreu a colisão. Com o impacto, a motociclista, uma mulher de 36 anos, foi arremessada ao solo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Equipes da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar apoio, enquanto o policiamento compareceu para o registro da ocorrência e controle do trânsito.

