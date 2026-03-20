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sexta, 20 de marÃ§o de 2026
Acidente

ColisÃ£o entre carro e moto de aplicativo deixa passageira ferida no Santa FelÃ­cia

20 Mar 2026 - 08h46Por Da redaÃ§Ã£o
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ColisÃ£o entre carro e moto de aplicativo deixa passageira ferida no Santa FelÃ­cia - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta de aplicativo foi registrada na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Santa Felícia.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela Rua Miguel Petroni, porém em sentidos opostos. O carro trafegava no sentido rodovia-centro, enquanto a motocicleta seguia no sentido centro-rodovia, transportando uma passageira.

Ao realizar a rotatória para acessar a Rua Professora Maria Decrésse Leopoldina, via preferencial, o motociclista foi atingido pelo carro, que teria avançado a sinalização de “pare”.

Com o impacto, o motociclista e a passageira caíram ao solo. O condutor da moto não sofreu ferimentos.

Já a passageira, uma mulher de 41 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

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