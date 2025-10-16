(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e duas motos deixa duas pessoas feridas no Centro

16 Out 2025 - 08h37Por Da redação
Colisão entre carro e duas motos deixa duas pessoas feridas no Centro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo um carro e dois motocicletas deixou uma mulher ferida na manhã desta quinta-feira (16), no cruzamento das ruas Quinze de Novembro e São Paulo, no Centro de São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Honda Civic trafegava pela Rua São Paulo quando não respeitou a sinalização de "pare". Ele afirmou que acreditava que não vinha nenhum veículo no momento da travessia, mas acabou sendo atingido na lateral por uma das motos conduzida por uma mulher, que caiu ao solo.

Na sequência, uma motocicleta Honda Bros 150, pilotada por um homem de 39 anos, também colidiu na lateral do carro. O motociclista não sofreu ferimentos graves, mas recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação.

A motociclista, que sofreu uma possível lesão na perna esquerda, também foi socorrida ao hospital. Dois bombeiros militares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate.

A Guarda Municipal esteve no cruzamento para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.

