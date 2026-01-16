Colisão entre carro e capivara deixa motorista ferida na estrada do 29

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um veículo e uma capivara foi registrada por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (16), na estrada municipal Guilherme Scatena, via que liga o Balneário 29 ao município de São Carlos.

De acordo com as informações, a motorista, uma mulher de 40 anos, moradora do Balneário 29, seguia para o trabalho quando foi surpreendida por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. A condutora ainda tentou desviar do animal, mas acabou colidindo com ele. Após o impacto, o veículo perdeu o controle, rodou na via, atingiu um barranco e um mourão de cerca, vindo a tombar e parar atravessado na estrada.



Uma pessoa que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, apresentando dores na cabeça e trauma no braço, do lado do motorista, que sofreu o impacto mais forte durante o tombamento.



A capivara não morreu no local e, após a colisão, fugiu para uma área de mata próxima, não sendo localizada até o momento.

