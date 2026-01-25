(16) 99963-6036
domingo, 25 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão entre carro e caminhão termina com motorista preso por embriaguez ao volante na SP-215

25 Jan 2026 - 06h24Por Da redação
Crédito: SCA

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão foi registrado na noite deste sábado (24), na Rodovia SP-215 – Rodovia Dr. Paulo Lauro, na altura do km 145.

Segundo informações do Policiamento Rodoviário, ambos os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o condutor do carro acabou invadindo a faixa contrária, colidindo na lateral de um caminhão. Por sorte, a colisão não foi frontal, o que evitou consequências mais graves.

A equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada e compareceu ao local para atendimento da ocorrência. Durante a averiguação, o motorista do carro, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,77 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de embriaguez ao volante.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde foi arbitrada fiança no valor de um salário mínimo. Até o momento, a fiança não havia sido paga, permanecendo o rapaz à disposição da Justiça.

