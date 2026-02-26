(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Acidente

Ciclista fica ferido após colisão com ônibus em cruzamento na Vila Brasília

Vítima foi socorrida pelo Samu com ferimentos para Santa Casa

26 Fev 2026 - 01h51Por Flávio Fernandes
Ciclista fica ferido após colisão com ônibus em cruzamento na Vila Brasília - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com ônibus na noite desta quarta-feira (25), no bairro Vila Brasília, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, o coletivo trafegava pela Rua Eugênio de Andrade Egas, considerada via preferencial. Já a vítima seguia pela Rua Francisco Cassiano Lopes e por motivos que ainda serão investigados, teria avançado o sinal de “pare”, colidindo contra o veículo.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e sofreu TCE (Traumatismo Cranioencefálico), trauma facial e diversas escoriações, apresentando sangramento no momento do atendimento. Ele foi socorrido pelo Samu, até a Santa Casa da cidade e por enquanto não teve o estado de saúde divulgado.

De acordo com relatos, o ciclista havia acabado de sair do trabalho em um posto de combustíveis e seguia para casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão investigadas, pela Polícia Civil.

