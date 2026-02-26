Ciclista fica ferido após colisão com ônibus em cruzamento na Vila Brasília

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com ônibus na noite desta quarta-feira (25), no bairro Vila Brasília, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, o coletivo trafegava pela Rua Eugênio de Andrade Egas, considerada via preferencial. Já a vítima seguia pela Rua Francisco Cassiano Lopes e por motivos que ainda serão investigados, teria avançado o sinal de “pare”, colidindo contra o veículo.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e sofreu TCE (Traumatismo Cranioencefálico), trauma facial e diversas escoriações, apresentando sangramento no momento do atendimento. Ele foi socorrido pelo Samu, até a Santa Casa da cidade e por enquanto não teve o estado de saúde divulgado.

De acordo com relatos, o ciclista havia acabado de sair do trabalho em um posto de combustíveis e seguia para casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão investigadas, pela Polícia Civil.

