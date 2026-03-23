Ciclista de 70 anos Ã© resgatado pelo SAMU apÃ³s passar mal em trilha no Cerrado da UFSCar

CrÃ©dito: SCA

Um ciclista de 70 anos foi resgatado pelo SAMU na tarde deste domingo (22), após ser encontrado em uma trilha de difícil acesso, na região do Cerrado da UFSCAr, em São Carlos.

De acordo com as informações, o idoso teria passado mal enquanto pedalava pelo local. A equipe de resgate enfrentou dificuldades para chegar até a vítima devido a difícil localização.

O ciclista foi localizado com o apoio de um voluntário e, em seguida, retirado da trilha até um ponto onde a ambulância conseguiu acesso. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado à UPA do bairro Santa Felícia.

Ainda segundo os socorristas, apesar do susto, o homem não apresentava fraturas ou ferimentos graves. Familiares foram informados sobre a ocorrência.

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