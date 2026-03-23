(16) 99963-6036
segunda, 23 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Ciclista de 70 anos Ã© resgatado pelo SAMU apÃ³s passar mal em trilha no Cerrado da UFSCar

23 Mar 2026 - 06h54Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Ciclista de 70 anos Ã© resgatado pelo SAMU apÃ³s passar mal em trilha no Cerrado da UFSCar - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um ciclista de 70 anos foi resgatado pelo SAMU na tarde deste domingo (22), após ser encontrado em uma trilha de difícil acesso, na região do Cerrado da UFSCAr, em São Carlos.

De acordo com as informações, o idoso teria passado mal enquanto pedalava pelo local. A equipe de resgate enfrentou dificuldades para chegar até a vítima devido a difícil localização. 

O ciclista foi localizado com o apoio de um voluntário e, em seguida, retirado da trilha até um ponto onde a ambulância conseguiu acesso. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado à UPA do bairro Santa Felícia.

Ainda segundo os socorristas, apesar do susto, o homem não apresentava fraturas ou ferimentos graves. Familiares foram informados sobre a ocorrência.

Leia TambÃ©m

Mulher Ã© agredida e ameaÃ§ada de morte pelo ex-companheiro
Jardim EmbarÃ© 09h21 - 23 Mar 2026

Mulher Ã© agredida e ameaÃ§ada de morte pelo ex-companheiro

ConversÃ£o proibida provoca acidente entre carro e motocicleta em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a08h07 - 23 Mar 2026

ConversÃ£o proibida provoca acidente entre carro e motocicleta em SÃ£o Carlos

Ã”nibus colide contra poste na Avenida SÃ£o Carlos e deixa dois feridos leves
SeguranÃ§a00h00 - 23 Mar 2026

Ã”nibus colide contra poste na Avenida SÃ£o Carlos e deixa dois feridos leves

Foragido da justiÃ§a Ã© capturado apÃ³s tentar fugir da PolÃ­cia Militar
IbatÃ©14h58 - 22 Mar 2026

Foragido da justiÃ§a Ã© capturado apÃ³s tentar fugir da PolÃ­cia Militar

ColisÃ£o entre motos deixa jovem ferido na Vila Prado
SeguranÃ§a14h11 - 22 Mar 2026

ColisÃ£o entre motos deixa jovem ferido na Vila Prado

Ãšltimas NotÃ­cias